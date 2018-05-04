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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49388

Упавшие с Харьковского моста перила достали из Псла

Они не могут бать установлены обратно из-за разрушения металла.

Об этом сообщает департамент инфраструктуры на своей странице в Фейсбуке.

«Вечером, 19 июля, неизвестными лицами были разрушены два пролета моста по ул. Харьковская, которые рухнули прямо в реку Псел. К счастью, никто не пострадал. В тот же день департаментом инфраструктуры города было организовано ограждение опасного участка и составлен план дальнейших действий. Уже утром, 20 июля, руководством департамента инфраструктуры было инициировано проведение совещания с профессиональными организациями на указанном мосту, после которого были начаты работы по восстановлению аварийного участка моста. К сожалению, поднятые из воды секции не подлежат дальнейшему установлению из-за разрушения металла, поэтому было принято решение силами КП «Дорремстрой» восстановить аварийный участок.

Сейчас работы продолжаются.

P.S. В 2018 году в департаменте инфраструктуры города запланировано провести обследование моста по ул. Харьковская, по результатам которого будет заключен договор на заказ проектно-сметной документации с последующим ремонтом моста», - говорится в сообщении.

Общество Харьковский мост
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