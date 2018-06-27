В Конотопе полицейские «по горячим следам» раскрыли убийство Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 41-летнего мужчины.

О том, что в одном из жилых домов г. Конотоп произошла трагедия, в полицию сообщила местная жительница, которая случайно заметила, как из подъезда стремглав выскочил неизвестный. Женщина решила проверить, не случилось ли беды, поэтому, зайдя в подъезд, увидела, что в одной из квартир открытую дверь, а на полу лежит человек. Она немедленно позвонила на специальную линию «102» и сообщила об увиденном.

«Оперативно прибыв на место происшествия, в ходе отработки прилегающей территории, в нескольких кварталах от места преступления, полицейские задержали похожего по описаниям парня, который несколькими минутами ранее выбежал из дома, - комментирует начальник Конотопского отдела полиции Богдан Войцеховский. - На одежде мужчины были заметны свежие бурые пятна, напоминающие кровь. Проведя комплекс первоочередных оперативно-розыскных и следственных действий, мы выяснили, что погибший - 41-летний местный житель, в квартире которого и произошла трагедия. В этот день он пригласил к себе в гости знакомого, неоднократно судимого 29-летнего жителя Конотопа, чтобы с ним «опрокинуть по рюмочке».

Некоторое время мужчины выпивали, мирно общались. Но неожиданно между ними возникла словесная ссора, которая впоследствии переросла в драку, в ходе которой гость нанес своей жертве множественные колото-резаные раны и удары тупым предметом в область головы. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

В настоящее время следственным Конотопского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие работает над выяснением всех деталей и обстоятельств трагедии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.