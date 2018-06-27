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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:05118

В Сумах полиция задержала наркодилера

У 22-летнего сумчанина работники полиции при внешнем осмотре обнаружили амфетамин. А при осмотре его жилища нашли еще каннабис и кристаллическое вещество, внешне похожее на психотропное «PVP».

В ходе проведения специальных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, работники управлений противодействия наркопреступности ГУНП и патрульной полиции в Сумской области задержали 22-летнего сумчанина. При осмотре у молодого человека было изъято два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин, весом около 0,3 г, которое последний хранил с целью личного употребления.

Во время осмотра квартиры, где он проживает, полицейские обнаружили еще два полиэтиленовых пакетика с кристаллическим веществом, внешне похожим на психотропное «PVP» общим весом 26 г, так называемую среди потребителей «альфасоль», и 5 г каннабиса. К тому же изъяли посуду с остатками химических веществ, несколько устройств для употребления наркотиков.

Сумским отделом полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицией проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, о причастности молодого сумчанина к бесконтактному сбыту психотропных веществ, созданию так называемых «закладок» для потребителей наркотиков и психотропов. Изъятые вещества направлены на экспертизу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркодилер Наркотики
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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