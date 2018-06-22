В Сумах оштрафовали водителя бетономешалки За загрязнение проезжей части - административный протокол.

Происшествие случилось на перекрестке улиц Ильинской - Вячеслава Чорновила. Во время патрулирования патрульные полицейские заметили бетономешалку КамАЗ, которая переезжала перекресток. Во время этого маневра с транспортного средства выливался жидкий бетон, что приводило к загрязнению проезжей части.

Стражи порядка догнали и остановили автомобиль. 37-летний мужчина даже не спорил, ведь всегда заливал меньше бетона, поэтому и не было никаких проблем. На водителя стражи порядка составили протокол по ч.1 ст. 139 (загрязнение дорожного покрытия) КоАП.

Ответственность, которую понесет водитель определит суд. Санкция по статье предусматривает либо штраф 340 гривен, либо общественные работы на срок от тридцати до сорока часов.

В течение 2018 года патрульной полицией составлено 17 таких административных протоколов.