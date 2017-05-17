В Сумах «замироточили» лавочки на Театральной площади В Сумах на Театральной площади, очередную очередь реконструкции которой открыли в прошлом году ко Дню города, лавочки из сосны в жару выделяют живицу.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший заммэра Сум Иван Бортник.

«Давно хотел написать этот пост, но как-то не доходило руки - что меня побудило - напишу в конце...

Хорошо, когда в бюджете города есть средства на выполнение различных работ по благоустройству г. Сумы...

Планы грандиозные... Альтанка, Романтика, стадион «Авангард», мост на ул. Горького, ул. 20 лет Победы ...

Но, хочу остановиться на уже завершенной... аллее у театра Щепкина...

Когда-то, прогуливаясь вдоль аллеи, заметил, что при большой толпе людей - не все лавочке заняты... Хотел присесть, НО ХРЕН ТАМ!!!! На дощечках лавочек - ЖИВИЦА (обычная живица из сосны)... Так вот!

Вложенно МОРЕ БЮДЖЕТНЫХ бабок, построено, вымощено плиткой, освещено, поставлены лавочки, а сесть бабушке или кому другому - нет (Стой ровно, не дергайся), потому что КАК НАДО НЕНАВИДЕТЬ жителей г. Сумы, чтобы лавочку построить из хвойных пород, которая при высоких температурах Выделяет смолу...

Неужели сумчан на такое заслуживают платя налоги, за которые и происходят данные работы???!!!

А когда начнут включать мозг!!!???

Не могу понять это рукожопость или туполобость или ненависть к сумчанам...

Теперь о том, что меня побудило к посту...

Вчера с женой катались на лодке по р. Псел...

После того, как проплыли под Харьковским мостом, и отплыли метров на 100, упали в воду 2 секции чугунной ограды...

P.S. Почему в м. Сумы надо, чтобы кто-то погиб под троллейбусом, чтобы начали чистить остановки. Чтобы сделать ограждение моста, надо чтобы чугунная секция упала в лодку?» - написал Иван Бортник.