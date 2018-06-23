В Сумах прогнозируют туман

Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице. сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,... 1
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 23 июня по г. Сумы и области в течение суток ожидается кратковременный дождь и...