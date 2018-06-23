В Сумах прогнозируют туман По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 21 июля по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500 м.

Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице. сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.