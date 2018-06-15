На Харьковской остановились троллейбусы Сегодня, 20 июля, в Сумах в районе остановки «Ул. Даргомыжского» произошел обрыв контактной троллейбусной сети.

Из-за обесточивания движение троллейбусов в обоих направлениях приостановлено. На месте уже работает ремонтная бригада КП «Электроавтотранс», сообщается на странице предприятия в Фейсбуке.