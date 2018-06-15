На Харьковской остановились троллейбусы

Из-за обесточивания движение троллейбусов в обоих направлениях приостановлено. На месте уже работает ремонтная бригада КП «Электроавтотранс», сообщается на странице предприятия в Фейсбуке.
В связи с работами по укладке асфальтового покрытия по ул. Героев Крут, которые проводят бригады КП «Дорремстрой», вносятся временные изменения...
КП «Электроавтотранс» в полдень испытало новую троллейбусную линию с разворотным кольцом в центре города....
На участке дороги по пр. Курский (в направлении центра города) произошел обрыв кронштейна....
Задержка движения коммунального транспорта КП «Электроавтотранс» ожидается 26 июня (вторник) с 10:00 до 12:00....
Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуку глава общественной комиссии по транспорту Владимир Ведмедев....