Полисмены Шостки изъяли почти полтысячи растений конопли Конопля росла на приусадебном участке 55-летнего жителя Шостки.

О том, что данный человек может выращивать наркосодержащие растения, в полицию сообщили местные жители. Во время проверки информация нашла свое подтверждение.

«Когда мы осмотрели домохозяйство, были поражены, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Маленький город почти весь был засажен коноплей, которая частично «сливалась» с сорняком. Растения уничтожены. Насчитали почти полтысячи. По ценам «черного» рынка стоимость изъятого нами составила около 7000 гривен».

Сам 55-летний хозяин рассказал правоохранителям, что весной нашел семена, и посеял на огороде для собственного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.