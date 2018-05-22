Детям, пострадавшим в ДТП в Беларуси, продолжают оказывать всю необходимую помощь Об этом отметили участники рабочей группы под председательством руководителя аппарата облгосадминистрации Дмитрия Живицкого по вопросам организации помощи детям, пострадавшим в ДТП на территории Беларуси.

О состоянии пострадавших детей рассказала главный педиатр управления здравоохранения облгосадминистрации Оксана Сташко:

«Андрей Каравай, который пострадал больше всего, сейчас находится на амбулаторной реабилитации, ходит еще на костылях и делает массаж, занимается лечебной физкультурой, физиотерапией. Требует он еще и водных процедур в бассейне, которые в Сумах в этот период не работают. Кроме этого, все процедуры должны проходить комплексно в одном месте, а не в нескольких больницах, поскольку перемещать пострадавших достаточно проблематично.

Платон Бойко до сих пор находится в лежачем положении, сам не передвигается. С 18 июля он находится на плановом лечении в ортопедо-травматологическом отделении. Сейчас он получает комплекс лечебных и реабилитационных процедур. Ему одному оформили социальную помощь, и совсем скоро он будет лечиться в Сумском областном центре социальной реабилитации детей-инвалидов.

Артем Роговенко имеет положительную динамику и с понедельника продолжит лечение на дневном стационаре в областной детской больнице, пока передвигается на костылях.

Михаил Некрасов имеет больше всего проблем с травмой лица. Сейчас он находится в санатории по путевке, которую получила его мама по месту своей работы.

Илья Балинский в более-менее нормальном состоянии, успел две недели поплавать в бассейне, пока тот не закрылся.

Однако, бассейн был бы едва ли не лучшим средством для восстановления здоровья детей».

Как сообщили на заседании, в самом лучшем состоянии Сергей Мировицкий, который в реабилитации не нуждается.

Дмитрий Живицкий рассказал, что родители изъявили желание лечить своих детей в Сумском областном центре социальной реабилитации детей-инвалидов, однако его директор Елена Сущенко отметила, что для лечения в центре необходимо оформить соответствующие документы.

«Пять детей - это не так много, то есть физически мы можем их устроить на стационарное лечение в Центр, осталось решить только юридический вопрос. Готовим по каждому справки ВКК, подтверждающие необходимость реабилитации, и добавляем их к официального обращения в облсовет», - резюмировал Дмитрий Живицкий.