Верховный суд подтвердил нарушения ПАО «Сумское НПО» при поставках горячей воды сумчанам

Было доказано, что на 17 центральных тепловых пунктах, в которых присоединены 144 многоквартирных дома г. Сумы, ПАО «Сумское НПО» подогревало воду только до +38 - +49 градусов Цельсия при том, что температура горячей воды в точке разбора (кране) потребителя должна была быть не ниже +50 градусов Цельсия.
Было доказано, что ПАО «Сумское НПО» не только не предпринимало меры для установления, документирования и устранения причин необеспечения температурного режима, а также сознательно скрывало от потребителей информацию об истинных причинах некачественного предоставления услуг, перекладывая ответственность на совладельцев многоквартирных домов и обслуживающие организации.
Отделение оштрафовало ПАО «Сумское НПО» на 68 тыс. грн и обязало устранить последствия совершенного нарушения, в результате которого с жителей было безосновательно взыскано чрезмерные суммы средств за некачественно предоставленную услугу.
ПАО «Сумское НПО» не признало свою вину и, не желая платить штраф и возвращать жителям их средства, обжаловало решение отделения в суде, однако после многолетних судебных баталий 26 июня 2018 года Верховный суд подтвердил правомерность решения отделения, в том числе по наложенному штрафу в 68 тыс. грн и обязанности ПАО «Сумское НПО» устранить последствия совершенного нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.
Территориальное отделение со своей стороны проконтролирует выполнение ПАО «Сумское НПО» решение административной коллегии в полном объеме, сообщает пресс-служба ведомства.
Задолженность по зарплате на Сумском НПО составляет больше 150 млн грн....
Городской совет сегодня на внеочередном заседании принял Обращение к Президенту Украины, Премьер-министру Украины, Главе Верховной Рады Украины, Генеральному прокурору Украины,...
Единственный вопрос – по задолженности перед работниками Сумского НПО....
Сегодня, 26 июня, в Сумах проходит «голодный марш» работников Сумского НПО....
Об этом заявили представители независимого профсоюза машиностроительного завода во время своей пресс-конференции в Сумском пресс-клубе....