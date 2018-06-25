Верховный суд подтвердил нарушения ПАО «Сумское НПО» при поставках горячей воды сумчанам Осенью 2016 года административная коллегия территориального отделения АМКУ признала нарушением взыскание ПАО «Сумское НПО» с сумчан платы в полном объеме за услугу горячего водоснабжения в течение 53 дней ноября и декабря 2014 года при том, что фактически поставляло жителям домов в этот период едва теплую воду.

Было доказано, что на 17 центральных тепловых пунктах, в которых присоединены 144 многоквартирных дома г. Сумы, ПАО «Сумское НПО» подогревало воду только до +38 - +49 градусов Цельсия при том, что температура горячей воды в точке разбора (кране) потребителя должна была быть не ниже +50 градусов Цельсия.

Было доказано, что ПАО «Сумское НПО» не только не предпринимало меры для установления, документирования и устранения причин необеспечения температурного режима, а также сознательно скрывало от потребителей информацию об истинных причинах некачественного предоставления услуг, перекладывая ответственность на совладельцев многоквартирных домов и обслуживающие организации.

Отделение оштрафовало ПАО «Сумское НПО» на 68 тыс. грн и обязало устранить последствия совершенного нарушения, в результате которого с жителей было безосновательно взыскано чрезмерные суммы средств за некачественно предоставленную услугу.

ПАО «Сумское НПО» не признало свою вину и, не желая платить штраф и возвращать жителям их средства, обжаловало решение отделения в суде, однако после многолетних судебных баталий 26 июня 2018 года Верховный суд подтвердил правомерность решения отделения, в том числе по наложенному штрафу в 68 тыс. грн и обязанности ПАО «Сумское НПО» устранить последствия совершенного нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Территориальное отделение со своей стороны проконтролирует выполнение ПАО «Сумское НПО» решение административной коллегии в полном объеме, сообщает пресс-служба ведомства.