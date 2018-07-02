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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49576

В Шостке расправились с парнем за «изнасилование» несовершеннолетней

В совершении тяжких преступлений разоблачена группа лиц, совершивших расправу над 19-летним парнем.

Происшествие произошло в Шостке, в ночь на 17 июля. 35-летняя женщина решила отомстить бывшему парню своей несовершеннолетней дочери якобы за двухлетней давности изнасилование девушки. В помощницы взяла свою 30-летнюю подругу. Назначили по телефону парню встречу в городе.

Когда же парень появился в оговоренное время, начали его толкать и против воли сажать в машину. Тот сопротивлялся и тут... на помощь рассерженным женщинам пришли случайные прохожие, как потом выяснилось их знакомые. Вместе затолкали 19-летнего в машину и вывезли на окраину города, где жестоко избили. В заключение, один из «помощников» женщин забрал из кармана парня мобильный телефон.

Избитый парень самостоятельно добрался домой, где медиков ему вызвали родители.

В течение суток сотрудники полиции установили всех участников этой расправы. Один из мужчин задержан и находится в изоляторе временного содержания. Женщинам избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Четвертого участника события разыскивают правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и ч. 2 ст. 186 «Грабеж». Проводятся необходимые следственные действия.

Право Грабеж Незаконное лишение свободы Шостка
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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