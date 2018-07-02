В Сумах водитель под кайфом с пистолетом пытался сбежать от копов (видео) Патрульные задержали мужчину, управлявшего авто с признаками опьянения и пытавшегося избавиться от предмета, похожего на пистолет.

Происшествие случилось 19 июля, около 12:40, на улице Харьковской. Экипаж патрульной полиции заметил автомобиль Fiat Doblo, водитель которого нарушал ПДД. Стражи порядка подали водителю сигнал об остановке, однако тот не реагировал на их требования, зато увеличил скорость и начал убегать. Преследование продолжалось по улице Ильинской и Роменской, где водитель не раз создавал аварийные ситуации другим участникам дорожного движения и игнорировал запрещающий сигнал светофора. В дальнейшем в селе Шапошниково инспекторы отдела безопасности дорожного движения все же догнали данный автомобиль. 20-летний мужчина сразу бросился наутек огородами частных домов. Стражи порядка догнали и задержали его, надев наручники. Как выяснилось, во время побега он выбросил на землю предмет, похожий на пистолет.

Гражданин не мог объяснить причину побега и своего поведения на дороге, при этом он имел признаки наркотического опьянения. В присутствии двух свидетелей отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Патрульные составили него административные материалы по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителем, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП и ст. 122-2 (невыполнение водителем законных требований об остановке) КоАП, а также вызвали на место остановки следственно-оперативную группу Сумского районного отдела полиции. К тому же полицейские установили, что данный гражданин обоснованно подозревается в повреждении стекла в пункте обмена валют на улице Харьковской, 11 июля этого года.