Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 9-го тура

16:00 Шостка, «Свема»
ФК «Шостка» - ФК «Велетень» Глухов
16:00 Кролевец, Им.Лавринца
ФК «Кролевец» - ФК «LS Group» Верхняя Сыроватка
16:00 Тулиголовое
ФК «Тулиголовец» Тулиголовое - ФК «Гранум» Снежки
17:00 Тростянец, Им.В.Куца
ФК «Тростянец» - ФК «Альянс» Липовая Долина
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