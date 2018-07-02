Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:12125

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 9-го тура

21 июля будут сыграны матчи 9-го тура чемпионата области по футболу в высшей лиге.

16:00 Шостка, «Свема»

ФК «Шостка» - ФК «Велетень» Глухов

16:00 Кролевец, Им.Лавринца

ФК «Кролевец» - ФК «LS Group» Верхняя Сыроватка

16:00 Тулиголовое

ФК «Тулиголовец» Тулиголовое - ФК «Гранум» Снежки

17:00 Тростянец, Им.В.Куца

ФК «Тростянец» - ФК «Альянс» Липовая Долина

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Сегодня 18:19

«Сумы» и «Виктория» узнали соперников по кубку Украины

Состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины сезона-2018/2019....

Сегодня 08:33

«Сумы» пополнились двумя новыми игроками

В заявке сумской команды на сезон 2018/19 два новых игрока: Тарас Пинчук и Павел Гордейчук....

Вчера 09:20

«Виктория» выбила тернопольскую «Ниву» из кубка Украины (видео)

«Виктория» из Николаевки прошла в Кубке страны тернопольскую «Ниву»....

Сумские аматоры стартуют в кубке Украины (трансляция)
18.07.2018 09:14

Сумские аматоры стартуют в кубке Украины (трансляция)

Сегодня, 18 июля, на стадионе в Николаевке - матч предварительного этапа Кубка Украины по футболу между ФК «Виктория» и командой...

17.07.2018 11:48

«Сумы» обыграли молодых «шахтеров»

16 июля в Счастливом ПФК «Сумы» провели последнюю игру в рамках подготовки к новому сезону в чемпионате Украины по футболу...

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Детям, пострадавшим в ДТП в Беларуси, продолжают оказывать всю необходимую помощь
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В Шостке отделили военную часть 3022 от КЗ «Звезда»
Сегодня 15:40
В Сумах прогнозируют туман
Сегодня 15:03
В Краснополье ремонтируют опорную школу
Сегодня 15:00
Ограда с Харьковского моста чуть не упала на бывшего заммэра Сум
Сегодня 14:38
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Афиша

«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:10 18:30 22:45
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
14:30 — 45 грн. 18:35 — 50 грн.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
Кино Космос
12:40 — 40 грн. 16:40 — 45 грн.
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
Кино Космос
10:40 — 40 грн. 20:40 — 50 грн.
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
Кино Космос
10:30 — 40 грн. 18:20 — 50 грн.
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Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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