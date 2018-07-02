«Сумы» и «Виктория» узнали соперников по кубку Украины

Как сообщает пресс-служба ФФУ, сегодня, 20 июля, в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины сезона-2018/2019.
Результаты жеребьевки:
«Нива» (Винница) - «Горняк-Спорт» (Горишни Плавни)
«ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) - «Горняк» (Кривой Рог)
«Ингулец» (Петрово) - «Колос» (Ковалевка)
«Минай» (Ужгород) - «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
«Металлист 1925» (Харьков) - «Оболонь-Бровар» (Киев)
«Сумы» (Сумы) - «Кобра» (Харьков)
«Виктория» (Николаевка) - «Мир» (Горностаевка)
«Черкасская-Академия» (Белозерье) - «Рух» (Винники)
«Калуш» (Калуш) - «Авангард» (Краматорск)
«Металлург» (Запорожье) - «Днепр-1» (Днепр)
«Таврия Симферополь» - «Волынь» (Луцк)
«Кремень» (Кременчуг) - «Звезда» (Кропивницкий)
«Балканы» (Заря) - «Николаев» (Николаев)
«Кристалл» (Херсон) - «Агробизнес» (Волочиск)
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