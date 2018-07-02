Сергей Рыбалка подписал с «Сивасспором» трехлетний контракт Воспитанник сумского футбола Сергей Рыбалка официально стал игроком турецкого «Сивасспора».

Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но известно, что с футболистом подписан полноценный трехлетний контракт.

Напомним, что прошлый сезон уже экс-игрок киевского «Динамо» провел в «Сивасспоре» на правах аренды. Сыграл за команду 21 матч, забил 1 гол и оформил 5 ассистов.

Сергей является выпускником академии «Динамо» и находился в системе киевлян с 2008 года. Всего он провел за первую команду «бело-синих» 104 матча, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.