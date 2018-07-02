В Шостке микроавтобус врезался в дерево: погибла пассажирка

Происшествие произошло в Шостке. При выезде на место следственно-оперативной группы выяснилось, что 41-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево. В результате дорожной аварии погибла на месте 34-летняя пассажирка автомобиля. Водителя с телесными повреждениями доставили в больницу автомобилем скорой помощи.
По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего». Выясняются причины ДТП.
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