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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:561

В Шостке микроавтобус врезался в дерево: погибла пассажирка

В результате наезда автомобиля на дерево, погибла 34-летняя пассажирка микроавтобуса.

Происшествие произошло в Шостке. При выезде на место следственно-оперативной группы выяснилось, что 41-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево. В результате дорожной аварии погибла на месте 34-летняя пассажирка автомобиля. Водителя с телесными повреждениями доставили в больницу автомобилем скорой помощи.

По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего». Выясняются причины ДТП.

Право Дтп Смертельное ДТП Шостка
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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