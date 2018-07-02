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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:22143

«Сумы» стартовали c выездной волевой победы (видео)

Сегодня, 21 июля, в Горишних Плавнях местный «Горняк-Спорт» в первом туре чемпионата Украины по футболу в первой лиге принимал ПФК «Сумы».

Хозяева поля владели инициативой до перерыва и закономерно повели в счете в результате дальнего удара Евгения Лозового на 35-й минуте. Правда стоит отметить, что полузащитнику хозяев помог рикошет, что смутило голкипера «Сум» и не позволило ему среагировать своевременно, пишет ua-football.com.

До гола ничего интересного на поле не происходило. Можно вспомнить эпизод с падением Переверзы в штрафной хозяев, который арбитр не расценил как повод для пенальти. Пас Сикорского на Королькова был изобретательным, но защитник на долю секунды опередил футболиста «Горняк-Спорт» и выбил мяч у него из-под ног.

После того, как счет в матче был открыт, команды активизировались и создали несколько опасных моментов. Больше их было у хозяев, которые трижды заставляли вступать в игру вратаря «Сум».

Второй тайм «Сумы» начали намного более активно, и это принесло свои плоды в его середине. Самым заметным в составе гостей после перерыва был Вадим Яворский, который использовал пространство в центре поля и задавал вектор каждой атаке. Именно полузащитник замкнул навес на 65-й минуте, что позволило сумчанам сравнять счет.

Спустя три минуты подопечные Сергея Золотницкого и вовсе вышли вперед благодаря активности на правом фланге. В штрафной наиболее расторопным оказался Вадим Бовтрук, сезонная аренда которого из «Десны» была оформлена лишь накануне. Он принял мяч и расстрелял сетку за спиной Мирного.

В концовке «Сумы» могли забить и третий мяч. На 77-й минуте опасный момент был у Рафальского, но он не попал в ворота из убойной позиции. То же самое сотворил Вечурко на 88-м обороте секундной стрелки.

С неожиданно уверенной победы, по игре во втором тайме, начинают сезон «Сумы».

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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