Алексей Красовский - бронзовый призер этапа Кубка мира по лыжероллерам В Мадоне (Латвия) завершился этап кубка мира по лыжероллерам.

В гонке классическим стилем на дистанции 10 км шосткинец Алесей Красовский стал бронзовым призером. Андрей Орлик финишировал 15-м. Среди женщин Юлия Кроль и Татьяна Антипенко поделили 5-ое место. Дальше наши лыжники переезжают в Эстонию, чтобы продолжить тренировочный сбор.