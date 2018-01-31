Алексей Красовский - бронзовый призер этапа Кубка мира по лыжероллерам

В гонке классическим стилем на дистанции 10 км шосткинец Алесей Красовский стал бронзовым призером. Андрей Орлик финишировал 15-м. Среди женщин Юлия Кроль и Татьяна Антипенко поделили 5-ое место.
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