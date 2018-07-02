В деле об убийстве отцом своей 4-летней дочери обвиняют еще и соцработников Полиция начала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка.

Поводом для такого решения стало расследование происшествия, которое недавно состоялось в одном из сел Белопольского района. Там за отказ есть картошку с хлебом отец бил своего ребенка пластиковой бутылкой с водой по голове. Когда ребенку стало плохо, его уложили спать. А наутро он умер, захлебнувшись рвотными массами.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ст.121 ч.1 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» и ч.3 ст. 135 «Оставление в опасности». Главе семьи объявлено о подозрении, и он сейчас находится под стражей. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Жители села, в котором проживает семья, рассказали, что издевательства над ребенком продолжались постоянно. Поэтому следственным управлением полиции ГУНП под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области принято решение об открытии уголовного производства по ст. 137 ч.2 УК Украины «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекших смерть несовершеннолетнего».

По мнению правоохранителей вследствие ненадлежащего исполнения сотрудниками органов и служб, которые занимаются защитой прав ребенка и осуществляют социальное сопровождение семьи, своих профессиональных и служебных обязанностей, было допущено совершение в отношении малолетней преступления и наступление ее смерти. Следственные действия продолжаются. Санкция статьи, по которой начато производство предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.