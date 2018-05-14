В Сумах будут тасовать чугунные перила с разных мостов

По этому вопросу докладывал сегодня, 23 июля, на аппаратном совещании директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.
- На сегодняшний день у нас обследованы три моста – по ул. Горького, ул. Белопольское шоссе и КРЗ, - начал он. – На все эти мосты есть проекты, но в рамках финансирования в этом году работы будут проведены только по мосту на ул. Горького. Также в этом году делаем два пешеходных моста текущим ремонтом – по ул. Луговой возле Центрального рынка и на Заливную в районе ресторана «Здыбанка». Там будет обновлено и ограждение, и освещение, и приведены в порядок доступ к этим мостам. Послу того, как у нас рухнули перила на Харьковском мосту, в этом году мы сделаем обследование. В зависимости от выводов специалистов будем проводить или капитальный, или текущий ремонт.
- Вы знаете, где делали эти перила? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко. – На «Центролите». Сейчас литейка на «Центролите» не работает. На СНПО работает, на насосном, по-моему, тоже. Узнайте, пожалуйста. Может, они смогут сделать такие же перила.
- Разрешите? – поднялся директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера. – У нас практически на 50% разобран путепровод на ул. Харьковской. Это все-таки не центральная часть. Может, оттуда перенести на Харьковский мост, а там поставить другие. И то же самое на Белопольском.
- Точно. Помню, там уже не первый год. Их так снимали, крали. То, что осталось, можно взять, когда будете ремонт делать. Как там работы на Горького? Когда перекрываете движение?
- Сейчас там идут подготовительные работы, - ответил Г.Яременко. – Перекрытие будет с 1 августа.
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