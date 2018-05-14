Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:41360

В Сумах будут тасовать чугунные перила с разных мостов

Такой выход нашли в связи с разрушением перил на Харьковском мосту и постоянными кражами с других.

По этому вопросу докладывал сегодня, 23 июля, на аппаратном совещании директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- На сегодняшний день у нас обследованы три моста – по ул. Горького, ул. Белопольское шоссе и КРЗ, - начал он. – На все эти мосты есть проекты, но в рамках финансирования в этом году работы будут проведены только по мосту на ул. Горького. Также в этом году делаем два пешеходных моста текущим ремонтом – по ул. Луговой возле Центрального рынка и на Заливную в районе ресторана «Здыбанка». Там будет обновлено и ограждение, и освещение, и приведены в порядок доступ к этим мостам. Послу того, как у нас рухнули перила на Харьковском мосту, в этом году мы сделаем обследование. В зависимости от выводов специалистов будем проводить или капитальный, или текущий ремонт.

- Вы знаете, где делали эти перила? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко. – На «Центролите». Сейчас литейка на «Центролите» не работает. На СНПО работает, на насосном, по-моему, тоже. Узнайте, пожалуйста. Может, они смогут сделать такие же перила.

- Разрешите? – поднялся директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера. – У нас практически на 50% разобран путепровод на ул. Харьковской. Это все-таки не центральная часть. Может, оттуда перенести на Харьковский мост, а там поставить другие. И то же самое на Белопольском.

- Точно. Помню, там уже не первый год. Их так снимали, крали. То, что осталось, можно взять, когда будете ремонт делать. Как там работы на Горького? Когда перекрываете движение?

- Сейчас там идут подготовительные работы, - ответил Г.Яременко. – Перекрытие будет с 1 августа. 

Общество Мосты Ремонт мостов Харьковский мост
view counter

По тематике

Ограда с Харьковского моста чуть не упала на бывшего заммэра Сум
20.07.2018 14:38

Ограда с Харьковского моста чуть не упала на бывшего заммэра Сум

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший заммэра Сум Иван Бортник....

Упавшие с Харьковского моста перила достали из Псла
20.07.2018 13:49

Упавшие с Харьковского моста перила достали из Псла

Они не могут бать установлены обратно из-за разрушения металла....

В Сумах восстанавливают ограждение моста на Харьковской
20.07.2018 11:59

В Сумах восстанавливают ограждение моста на Харьковской

Только сегодня работники КП «Дорремстрой» взялись за ремонт перил на Харьковском мосту....

В Сумах обвалились перила Харьковского моста
19.07.2018 20:58

В Сумах обвалились перила Харьковского моста

Сегодня вечером на Харьковском мосту обрушились несколько секций перил....

14.05.2018 13:00

Мост на Горького начнут ремонтировать не раньше 1 июля

Капитальный ремонт моста через Сумку на ул. Горького начнут сразу после проведения троллеи по ул. Набережная р. Сумка....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:10 18:30 22:45
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
14:30 — 45 грн. 18:35 — 50 грн.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
Кино Космос
12:40 — 40 грн. 16:40 — 45 грн.
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
Кино Космос
10:40 — 40 грн. 20:40 — 50 грн.
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
Кино Космос
10:30 — 40 грн. 18:20 — 50 грн.
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.