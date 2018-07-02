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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:19307

Где и над чем работают сумские дорожники

На дорогах города работают шесть бригад КП «Дорремстрой».

Об этом сегодня, 23 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

- Работа по ремонту дорог продолжается согласно графика и договорам, - начал он. – Задействованы шесть бригад, в основном на среднем и капитальном ремонтах. Делаем подготовительные работы по Черниговской, Бандеры, Героев Крут, Холодногорской. Учитывая, что погодные условия не позволили полноценно укладывать асфальтное покрытие, работаем в основном только на Героев Крут, в субботу-воскресенье. А так делали только подготовительные работы. На этой неделе планируем закончить асфальтное покрытие по ул. Черниговской, по Бандеры и приступить к укладке нижнего слоя по ул. 20 лет Победы. Текущий ремонт выполняется по ул. Тополянской. Ну и машина работает по устранению ямочности в целом по городу. Разметка выполняется тоже согласно графика. Прошли по улицам Химгородка и Харьковской.

- По Героям Крут, я видел, что бордюры вырыты почти до моста. Когда по плану завершить там? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко. – Напротив «Эпицентра» там только первый слой?

- Напротив «Эпицентра» мы положили оба слоя. Сейчас переходим дальше, уже ближе к мосту. На этой неделе закончим установку бордюрного камня. И буквально два-три дня положим асфальт. Думаю, раньше мы закончим на Черниговской и переставим эту бригаду на ул. Супруна.

- Да, я как раз хотел узнать по Супрнуа, Табалы и Нижнему Песчаному. Нижнему Песчаному мы субвенцию отдали, и они сами теперь ищут организацию, так?

- По Песчаному с нами договор не заключался. По Табалы мы закончили и начали подготовительные работы по ул. Владимирской. Устанавливаем бордюрный камень, планируем закончить где-то в районе перекрестка с ул. Римского-Корсакова. Больше средств, я думаю, больше не хватит. А дальше пройдем текущим ремонтом и до следующего года, думаю, она выдержит.

- Когда на Супруна выйдете?

- Думаю к выходным.

- Виталий Владимирович, - обратился мэр к начальнику управления капитального строительства и дорожного хозяйства г-ну Шилову. – Контролируйте, пожалуйста. И доложите мне, ка4ая ситауия с использованием средств Дорожного фонда. Вы знаете, какая там сложная ситуация. Если что-то не так, дайте мне знать, буду обращаться к губернатору…

Общество Ремонт дорог
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