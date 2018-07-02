Сумская хоккеистка участвует в чемпионате мира В Лондоне стартовал чемпионат мира по хоккею на траве среди женских команд.

В турнире участвуют 16 лучших команд мира, в том числе сборная Италии, за которую выступает воспитанница сумского хоккея Марина Виноградова, которая уже много лет играет за итальянский клуб. В первой игре итальянки выиграли у сборной Китая 3:0. В другой игре Нидерланды разгромили Корею 7:0. В ¼ финала выходят по две лучшие команды.