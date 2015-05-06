Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53277

На ремонт ступенек к памятнику Супруну дали две недели

На ремонт ступеней, ведущих к памятнику Супруну на ул. Троицкой департаменту инфраструктуры дали две недели.

Виктор Кушнир

Вопрос обсуждался сегодня, 23 июля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Департаментом инфраструктуры было проведено обследование памятника Супруну и прилегающей территории, - доложил директор департамента Григорий Яременко. – Там нужно делать капитальный ремонт, сейчас мы выходим с предложением выделить финансирование на депутатские комиссии. Для начала на разработку проектно-сметной документации. После определения суммы, будем решать в этом году или в следующем проводить работы.

- Григорий Иванович, берите ноги в руки и ступеньки делаете там, - возмутился мэр Сум Александр Лысенко. – Текущим ремонтом, тысяч 20-30 будут стоить эти работы. Если вы не можете сделать эти работу, я дам команду Велитченко (директор КП «Горсвет» - Ред.), они сделают. Сначала сделайте ступеньки, а потом уже о проектно-сметной документации и обустройстве всего сквера. Даю вам две недели на ремонт ступенек.

Общество Памятник Супруну
view counter

По тематике

В Сумах подмарафетили сквер Супруна
06.05.2015 15:58

В Сумах подмарафетили сквер Супруна

К 5 мая привели в порядок памятник военнослужащему, летчику-истребителю, дважды Герою Советского Союза Степану Супруну, который расположен в сквере на...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:10 18:30 22:45
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
14:30 — 45 грн. 18:35 — 50 грн.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
Кино Космос
12:40 — 40 грн. 16:40 — 45 грн.
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
Кино Космос
10:40 — 40 грн. 20:40 — 50 грн.
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
Кино Космос
10:30 — 40 грн. 18:20 — 50 грн.
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.