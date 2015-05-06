На ремонт ступенек к памятнику Супруну дали две недели На ремонт ступеней, ведущих к памятнику Супруну на ул. Троицкой департаменту инфраструктуры дали две недели.

Вопрос обсуждался сегодня, 23 июля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Департаментом инфраструктуры было проведено обследование памятника Супруну и прилегающей территории, - доложил директор департамента Григорий Яременко. – Там нужно делать капитальный ремонт, сейчас мы выходим с предложением выделить финансирование на депутатские комиссии. Для начала на разработку проектно-сметной документации. После определения суммы, будем решать в этом году или в следующем проводить работы.

- Григорий Иванович, берите ноги в руки и ступеньки делаете там, - возмутился мэр Сум Александр Лысенко. – Текущим ремонтом, тысяч 20-30 будут стоить эти работы. Если вы не можете сделать эти работу, я дам команду Велитченко (директор КП «Горсвет» - Ред.), они сделают. Сначала сделайте ступеньки, а потом уже о проектно-сметной документации и обустройстве всего сквера. Даю вам две недели на ремонт ступенек.