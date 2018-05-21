Сумская теннисистка отличилась в Черноморске

В турнире 1-ой категории ФТУ принимала участие и воспитанница сумской «Теннисной академии» Елизавета Костюк. Наша землячка в паре с Софией Синегрибовой (Новая Каховка) завоевала бронзовые медали. В одиночном разряде наша теннисистка дошла до четвертьфинала.
2-5 июля прошел теннисный турнир «Рейкьявик Open» TE & ITF U-14....
2-8 июля в Буче под Киевом проходил чемпионат Украины по теннису среди юношей и девушек до 18 лет....
16-17 июня в Сумах на кортах Теннисной академии в городском парке им. Кожедуба провели «Летний Кубок ТА 1 by Babolat»...
11-13 июня в Сумах прошел Летний кубок Теннисной академии....
19-20 мая в Полтаве прошло Весеннее первенство области по теннису U-12....