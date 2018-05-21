Сумская теннисистка отличилась в Черноморске 16-21 июля в Черноморске проходил турнир «Jupiter Cup» U-14.

В турнире 1-ой категории ФТУ принимала участие и воспитанница сумской «Теннисной академии» Елизавета Костюк. Наша землячка в паре с Софией Синегрибовой (Новая Каховка) завоевала бронзовые медали. В одиночном разряде наша теннисистка дошла до четвертьфинала.