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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Чемпионат Украины по легкой атлетике: итоги

21 июля в Луцке завершился чемпионат Украины по легкой атлетике.

Уроженка Шостки Ирина Новожилова, выступающая за Херсон, показала третий результат в метании молота – 64,35 м. В беге на 5000 м уроженец Сум, ныне днепровец Артем Казбан показал четвертое время – 14:30,47, уступив более 10 с бронзовому призеру.

В беге на 200 м чемпионом стал выпускник СумГУ Сергей Смелик – 20,50 с. Студент СумГУ Алексей Поздняков был третьим – 21,05 с, а сумчанин Владимир Супрун – седьмым – 21,54 с.

Студентка СумГУ Анна Красуцкая показала в тройном прыжке серебряный результат – 14,15 м. Такой же у еще одной студентки политеха Марии Мыколенко в беге на 400 м с барьерами – 56,25 с.

В метании диска пятый результат у сумчанина Алексея Кирилина, показавшего свой лучший результат в карьере – 50,87 м.

В беге на 200 м сумчанка Анастасия Шишняк показала 8-ое время – 25,11 с.

Всего же за 4 дня чемпионата сумчане, а было их всего 10, завоевали всего две медали – золото Виталия Бутрыма в беге на 400 м и серебро Игоря Мусиенко в толкании ядра, заняв в общем зачете 15-ое место.

Спорт Легкая атлетика
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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