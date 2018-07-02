Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:12334

4 года за решеткой дали водителю, сбившему насмерть 8-летнего велосипедиста

К 4 годам лишения свободы приговорен водитель, под колесами автомобиля которого погиб 8-летний мальчик.

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 53-летнего сумчанина, под колесами автомобиля которого погиб 8-летний велосипедист.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 мая 2017 года около 12:00 на ул. Центральная в пгт Степановка Сумского района. Управляя автомобилем «MERCEDES-BENZ C180» и двигаясь в направлении г. Сумы, водитель допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который выехал со второстепенной на проезжую часть главной автодороги. От полученных травм мальчик 18 мая 2017 года скончался в больнице.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Андрей Кушнир, согласно собранных в уголовном производстве доказательств и заключения судебной автотехнической экспертизы, водитель допустил нарушение требований Правил дорожного движения, в частности, не принял меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Кроме того, на одну ось транспортного средства было установлено диагональные шины вместе с радиальными, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, шины различных размеров, а также шины разных моделей с разными рисунками протектора.

При вынесении приговора суд первой инстанции от 19 июля 2018 года учел искреннее раскаяние обвиняемого, активное способствование раскрытию преступления и пребывание на его иждивении 81-летней матери. Поэтому водитель признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть пораженного) УК Украины и назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Дтп Приговор суда Смертельное ДТП Смерть ребенка Степановка Сумской район
view counter

По тематике

В Шостке микроавтобус врезался в дерево: погибла пассажирка
21.07.2018 14:56

В Шостке микроавтобус врезался в дерево: погибла пассажирка

В результате наезда автомобиля на дерево, погибла 34-летняя пассажирка микроавтобуса....

18.07.2018 17:13

На Сумщине госисполнителю за взяточничество дали 5 лет за решеткой

На Сумщине бывшего руководителя отдела государственной исполнительной службы за взяточничество осудили к 5 годам лишения свободы....

В Сумах новый троллейбус попал в ДТП
18.07.2018 10:36

В Сумах новый троллейбус попал в ДТП

Сегодня, 18 июля, в 5:57 возле остановки «Железнодорожный вокзал» произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2110 и троллейбуса "Барвинок", следовавшего по...

В Сумах сбили мотоциклиста
16.07.2018 16:27

В Сумах сбили мотоциклиста

Сегодня, 16 июля, в Сумах произошло ДТП с участием мотоцикла....

ДТП в центре Сум: автомобиль въехал в дом
16.07.2018 15:53

ДТП в центре Сум: автомобиль въехал в дом

Сегодня, 16 июля, в Сумах на улице Нижнехолодногорской произошло ДТП....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:10 18:30 22:45
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
14:30 — 45 грн. 18:35 — 50 грн.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
Кино Космос
12:40 — 40 грн. 16:40 — 45 грн.
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
Кино Космос
10:40 — 40 грн. 20:40 — 50 грн.
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
Кино Космос
10:30 — 40 грн. 18:20 — 50 грн.
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.