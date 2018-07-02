4 года за решеткой дали водителю, сбившему насмерть 8-летнего велосипедиста К 4 годам лишения свободы приговорен водитель, под колесами автомобиля которого погиб 8-летний мальчик.

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 53-летнего сумчанина, под колесами автомобиля которого погиб 8-летний велосипедист.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 мая 2017 года около 12:00 на ул. Центральная в пгт Степановка Сумского района. Управляя автомобилем «MERCEDES-BENZ C180» и двигаясь в направлении г. Сумы, водитель допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который выехал со второстепенной на проезжую часть главной автодороги. От полученных травм мальчик 18 мая 2017 года скончался в больнице.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Андрей Кушнир, согласно собранных в уголовном производстве доказательств и заключения судебной автотехнической экспертизы, водитель допустил нарушение требований Правил дорожного движения, в частности, не принял меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Кроме того, на одну ось транспортного средства было установлено диагональные шины вместе с радиальными, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, шины различных размеров, а также шины разных моделей с разными рисунками протектора.

При вынесении приговора суд первой инстанции от 19 июля 2018 года учел искреннее раскаяние обвиняемого, активное способствование раскрытию преступления и пребывание на его иждивении 81-летней матери. Поэтому водитель признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть пораженного) УК Украины и назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.