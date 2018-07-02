Сумские хоккеистки сыграют с арабскими «тиграми»

МСК «Сумчанка» примет мужской клуб из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игры пройдут в детском парке «Сказка». Начало игр в 17.00.
Накануне арабская команда сыграла два матча в виннице с мужской сборной Украины. Обе игры завершились победами украинцев 8:1 и 5:2.
21 июля в г. Конья (Турция) завершился чемпионат Европы III среди юношей до 18 лет....
В Лондоне стартовал чемпионат мира по хоккею на траве среди женских команд....
Сегодня, 20 июля, в г. Конья (Турция) завершился чемпионат Европы III по хоккею на траве среди девушек до 18 лет....
В Конье (Турция) продолжается чемпионат Европы III по хоккею на траве среди девушек до 18 лет....
В Конье (Турция) продолжается чемпионат Европы III среди девушек до 18 лет....