Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57318

Сумские хоккеистки сыграют с арабскими «тиграми»

24-25 июля в Сумах пройдут две товарищеские игры.

МСК «Сумчанка» примет мужской клуб из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игры пройдут в детском парке «Сказка». Начало игр в 17.00.

Накануне арабская команда сыграла два матча в виннице с мужской сборной Украины. Обе игры завершились победами украинцев 8:1 и 5:2.

Спорт Хоккей на траве
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«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
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«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
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Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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