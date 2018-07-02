Сумские хоккеистки сыграют с арабскими «тиграми» 24-25 июля в Сумах пройдут две товарищеские игры.

МСК «Сумчанка» примет мужской клуб из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игры пройдут в детском парке «Сказка». Начало игр в 17.00.

Накануне арабская команда сыграла два матча в виннице с мужской сборной Украины. Обе игры завершились победами украинцев 8:1 и 5:2.