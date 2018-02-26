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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24557

Мэр Сум грозит подчиненным массовыми увольнениями

Александр Лысенко пообещал уволить 10% работников горсовета.

Он поднял этот вопрос сегодня, 23 июля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Вы говорите, вам не хватает сотрудников? – спросил он у начальника инспекции по благоустройству Руслана Голоперова. – Добавлять надо? Нет! Буду сокращать! Потому что раздули штат настолько, - 700 человек – а эффективности нет! 10% сократим, минимум - 70 человек – будем сокращать! Готовьтесь к этому. Если будет так работать, все пойдете гулять. И заместители тоже. Будет один заместитель. Слушайте людей, а у нас чиновник отдельно, горожане – отдельно. Вы закрылись от сумчан! И сами не знаете, что делать. Это, конечно, эмоции, но когда едешь в другой город, в другую страну, смотришь. Можно же работать, можно делать. Нужно иметь желание.

Мэр в который раз пообещал нерадивых чиновников штрафовать выговорами, а второй выговор – до свидания.

Политика Увольнение Чиновники
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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