Четвероногий помощник пограничников помог выявить газовый пистолет В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Екатериновка» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили газовый пистолет и патроны к нему.

Во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «Skoda» российской регистрации, на котором въезжал в Украину гражданин России, пограничный наряд с помощью четвероногого помощника в нише под рулем обнаружил устройство дозированного аэрозольного распыления «УДАР» и 5 патронов слезоточивого действия к нему.

Сейчас обнаруженное средство для самозащиты и патроны изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.