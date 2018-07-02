Четвероногий помощник пограничников помог выявить газовый пистолет

Во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «Skoda» российской регистрации, на котором въезжал в Украину гражданин России, пограничный наряд с помощью четвероногого помощника в нише под рулем обнаружил устройство дозированного аэрозольного распыления «УДАР» и 5 патронов слезоточивого действия к нему.
Сейчас обнаруженное средство для самозащиты и патроны изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.
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