Украинец пытался вывезти в Россию старинные книги и монеты В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу коллекции старинных книг и монет.

Во время осмотра автомобиля марки «Volkswagen», которым выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в картонной коробке среди других вещей обнаружил 4 старинные книги: «Загадочный человек» (1871 г.в.), «Физическая хрестоматия» (1924 в.), «О Ленине» (1939 г.в.) и «Володя Ульянов» (1940 г.в.). Кроме этого, в коробке также находились 20 старинных монет, изготовленных в XIX-ХХ веках.

Сейчас обнаруженнеы книги и монеты, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.