Украинец пытался вывезти в Россию старинные книги и монеты

Во время осмотра автомобиля марки «Volkswagen», которым выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в картонной коробке среди других вещей обнаружил 4 старинные книги: «Загадочный человек» (1871 г.в.), «Физическая хрестоматия» (1924 в.), «О Ленине» (1939 г.в.) и «Володя Ульянов» (1940 г.в.). Кроме этого, в коробке также находились 20 старинных монет, изготовленных в XIX-ХХ веках.
Сейчас обнаруженнеы книги и монеты, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили военную награду прошлого века....
В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Екатериновка» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили газовый пистолет и патроны...
В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников....
В пункт пропуска «Грабовское» пешком пришел гражданин России, который намеревался попасть на территорию РФ....
В Сумском районе пограничники отделения «Юнаковка» Сумского отряда предотвратили незаконное обращение в приграничье наркотических веществ....