Пограничники обнаружили военную награду

Во время проверки автомобиля марки «Mitsubishi Lancer», на котором выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства в картонной коробке среди других вещей обнаружил орден Красной Звезды.
Сейчас обнаруженній военный орден изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.
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