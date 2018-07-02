Пограничники обнаружили военную награду В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили военную награду прошлого века.

Во время проверки автомобиля марки «Mitsubishi Lancer», на котором выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства в картонной коробке среди других вещей обнаружил орден Красной Звезды.

Сейчас обнаруженній военный орден изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.