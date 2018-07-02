За выходные полиция Сумщине раскрыла 12 краж

В Краснопольском районе работники полиции установили личности 56-летнего и 41-летнего мужчин, которые, сговорившись между собой, разобрали крышу в чужом дачном доме, проникли внутрь и похитили оттуда изделия из металла и бензопилу.
Работники Серединобудского отделения полиции задержали 41-летнюю женщину, которая, попав в домовладение местного жителя, похитила его велосипед и 200 гривен. Похищенный двухколесный транспорт полиция вернула владельцу.
А в Сумах 27-летний мужчина, находясь дома у 70-летней женщины, тайно вынес ее золотые изделия.
Работники Конотопского отдела полиции задержали 30-летнего местного жителя, который, тайком попав в дом жителя районного центра, украл оттуда изделия из золота и серебра.
Еще двух жителей Конотопа и одного жителя Ахтырки задержали правоохранители за кражи велосипедов. Похищенные злоумышленниками велосипеды изъяты полицией и возвращены владельцам.
По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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