Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58130

За выходные полиция Сумщине раскрыла 12 краж

С начала нынешнего года на территории Сумской области было совершено 1575 краж чужого имущества, 1031 из которых уже раскрыты полицией. Только за минувшие выходные были установлены личности десяти злоумышленников, совершивших кражи денег, металла, ювелирных изделий и велосипедов.

В Краснопольском районе работники полиции установили личности 56-летнего и 41-летнего мужчин, которые, сговорившись между собой, разобрали крышу в чужом дачном доме, проникли внутрь и похитили оттуда изделия из металла и бензопилу.

Работники Серединобудского отделения полиции задержали 41-летнюю женщину, которая, попав в домовладение местного жителя, похитила его велосипед и 200 гривен. Похищенный двухколесный транспорт полиция вернула владельцу.

А в Сумах 27-летний мужчина, находясь дома у 70-летней женщины, тайно вынес ее золотые изделия.

Работники Конотопского отдела полиции задержали 30-летнего местного жителя, который, тайком попав в дом жителя районного центра, украл оттуда изделия из золота и серебра.

Еще двух жителей Конотопа и одного жителя Ахтырки задержали правоохранители за кражи велосипедов. Похищенные злоумышленниками велосипеды изъяты полицией и возвращены владельцам.

По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
view counter

По тематике

20.07.2018 13:00

Правоохранители Сумщины продолжают раскрывать кражи

За минувшие сутки полицейские разоблачили в кражах восемь жителей Лебединского, Краснопольского, Ахтырского, Глуховского, Сумского районов и г. Сумы....

17.07.2018 17:37

Сумчанку поймали в Полтаве за кражу планшета

31-летнюю жительницу Сумской области, вероятно причастную к краже, задержали полтавские патрульные....

17.07.2018 15:45

В Шостке сосед обокрал инвалида

Им оказался сосед потерпевшего. Придя посетить лежачего мужчину, он увидел деньги и не сдержался....

17.07.2018 15:00

В Шостке камера наблюдения помогла поймать воровку

Триммер для стрижки волос и солнцезащитные очки похитила из магазина самообслуживания ранее судимая 38-летняя женщина....

17.07.2018 11:10

В Сумах поймали воровку, обокравшую пенсионеров на сотни тисяч гривен

Молодая женщина, называясь работницей собеса или пенсионного отдела, попадала в помещение пожилых людей и похищала у них крупные суммы денег...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:10 18:30 22:45
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
14:30 — 45 грн. 18:35 — 50 грн.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
Кино Космос
12:40 — 40 грн. 16:40 — 45 грн.
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
Кино Космос
10:40 — 40 грн. 20:40 — 50 грн.
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
Кино Космос
10:30 — 40 грн. 18:20 — 50 грн.
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.