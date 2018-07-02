За выходные полиция Сумщине раскрыла 12 краж С начала нынешнего года на территории Сумской области было совершено 1575 краж чужого имущества, 1031 из которых уже раскрыты полицией. Только за минувшие выходные были установлены личности десяти злоумышленников, совершивших кражи денег, металла, ювелирных изделий и велосипедов.

В Краснопольском районе работники полиции установили личности 56-летнего и 41-летнего мужчин, которые, сговорившись между собой, разобрали крышу в чужом дачном доме, проникли внутрь и похитили оттуда изделия из металла и бензопилу.

Работники Серединобудского отделения полиции задержали 41-летнюю женщину, которая, попав в домовладение местного жителя, похитила его велосипед и 200 гривен. Похищенный двухколесный транспорт полиция вернула владельцу.

А в Сумах 27-летний мужчина, находясь дома у 70-летней женщины, тайно вынес ее золотые изделия.

Работники Конотопского отдела полиции задержали 30-летнего местного жителя, который, тайком попав в дом жителя районного центра, украл оттуда изделия из золота и серебра.

Еще двух жителей Конотопа и одного жителя Ахтырки задержали правоохранители за кражи велосипедов. Похищенные злоумышленниками велосипеды изъяты полицией и возвращены владельцам.

По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.