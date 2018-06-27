Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 24 июля, в Сумах и области ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ночью синоптики осадков не прогнозируют, а вот днем ожидается дождь с грозой. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха по городу ночью 16-18 С, днем 24-26 С.