Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42142

Чемпионат Сумщины по футболу: 9-й тур

21 июля состоялись матчи 9-го тура чемпионата области по футболу.

ФК «Шостка» 0:4 ФК «Велетень» (Глухов)

Голы: Балухта Евгений (18, авт.), Старченко Денис (38), Милюта Денис (52), Гололобов Максим (82)

ФК «Кролевец» 0:2 «LS Group» (Верхняя Сыроватка)

Голы: Бабынин Сергей (11), Стадник Маким (21)

ФК «Тулиголовец» 2:0 «Гранум» (Снежки)

Голы: Хоця Виктор (79, пен.), Рой Иван (83)

ФК «Тростянец» 3:5 «Альянс» (Липовая Долина)

Голы: Иващенко Дмитрий (13), Петраков Евгений (78), Хомич Александр (88) - Анцибор Андрей (4, 34, 55), Сидоренко Ярослав (45+1), Сирош Вадим (90)

Матч «Молодежь Роменщины-Альянс-2» - «Виктория» (Николаевка) запланирован на субботу, 28 июля.

В турнирной таблице лидируют «Альянс» - 22 очка (в 8 играх) и «LS Group» - 22 (в 9-ти). Дальше -  «Виктория» - 19 (7), «Велетень» - 19 (9)…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Сумские артиллеристы приглашают на футбол

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Сергей Рыбалка подписал с «Сивасспором» трехлетний контракт

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«Сумы» стартовали c выездной волевой победы (видео)

Сегодня, 21 июля, в Горишних Плавнях местный «Горняк-Спорт» в первом туре чемпионата Украины по футболу в первой лиге принимал ПФК...

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«Сумы» и «Виктория» узнали соперников по кубку Украины

Состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины сезона-2018/2019....

20.07.2018 18:12

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 9-го тура

21 июля будут сыграны матчи 9-го тура чемпионата области по футболу в высшей лиге....

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Афиша

«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:10 18:30 22:45
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
14:30 — 45 грн. 18:35 — 50 грн.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
Кино Космос
12:40 — 40 грн. 16:40 — 45 грн.
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
Кино Космос
10:40 — 40 грн. 20:40 — 50 грн.
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
Кино Космос
10:30 — 40 грн. 18:20 — 50 грн.
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Фото

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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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