Чемпионат Сумщины по футболу: 9-й тур

ФК «Шостка» 0:4 ФК «Велетень» (Глухов)
Голы: Балухта Евгений (18, авт.), Старченко Денис (38), Милюта Денис (52), Гололобов Максим (82)
ФК «Кролевец» 0:2 «LS Group» (Верхняя Сыроватка)
Голы: Бабынин Сергей (11), Стадник Маким (21)
ФК «Тулиголовец» 2:0 «Гранум» (Снежки)
Голы: Хоця Виктор (79, пен.), Рой Иван (83)
ФК «Тростянец» 3:5 «Альянс» (Липовая Долина)
Голы: Иващенко Дмитрий (13), Петраков Евгений (78), Хомич Александр (88) - Анцибор Андрей (4, 34, 55), Сидоренко Ярослав (45+1), Сирош Вадим (90)
Матч «Молодежь Роменщины-Альянс-2» - «Виктория» (Николаевка) запланирован на субботу, 28 июля.
В турнирной таблице лидируют «Альянс» - 22 очка (в 8 играх) и «LS Group» - 22 (в 9-ти). Дальше - «Виктория» - 19 (7), «Велетень» - 19 (9)…
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