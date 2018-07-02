Конотопчанина, убившего собутыльника за непристойное предложение, взяли под стражу По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который за якобы непристойное предложение лишил жизни товарища.

По ходатайству Конотопской местной прокуратуры решением следственного судьи 29-летнему подозреваемому в убийстве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября 2018 года без определения размера залога.

В ходе следствия установлено, что 18 июля 2018 года около 15.00 в одном из жилых домов г. Конотоп двое товарищей устроили застолье, которое закончилось убийством хозяина квартиры.

Как утверждает подозреваемый, потерпевший сделал ему непристойное предложение, что его настолько разозлило, что он на протяжении 3 часов нанес товарищу более 60 ударов ногами и руками. Не остановившись на содеянном, гость схватил кухонный нож и несколько раз еще ударил им потерпевшего. От полученных травм 41-летний хозяин квартиры умер на месте. Когда его товарищ понял, что натворил, босиком в окровавленной одежде выбежал из квартиры.

Как сообщила прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк, уже через несколько часов злоумышленника, который до этого уже был неоднократно судим, задержали сотрудники полиции. Действия задержанного квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, за содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.