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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:19121

Конотопчанина, убившего собутыльника за непристойное предложение, взяли под стражу

По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который за якобы непристойное предложение лишил жизни товарища.

По ходатайству Конотопской местной прокуратуры решением следственного судьи 29-летнему подозреваемому в убийстве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября 2018 года без определения размера залога.

В ходе следствия установлено, что 18 июля 2018 года около 15.00 в одном из жилых домов г. Конотоп двое товарищей устроили застолье, которое закончилось убийством хозяина квартиры.

Как утверждает подозреваемый, потерпевший сделал ему непристойное предложение, что его настолько разозлило, что он на протяжении 3 часов нанес товарищу более 60 ударов ногами и руками. Не остановившись на содеянном, гость схватил кухонный нож и несколько раз еще ударил им потерпевшего. От полученных травм 41-летний хозяин квартиры умер на месте. Когда его товарищ понял, что натворил, босиком в окровавленной одежде выбежал из квартиры.

Как сообщила прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк, уже через несколько часов злоумышленника, который до этого уже был неоднократно судим, задержали сотрудники полиции. Действия задержанного квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, за содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Конотоп Мера пресечения Под стражу Убийство
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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