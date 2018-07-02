Сумские артиллеристы приглашают на футбол 28 июля в Сумах пройдет очередная игра Лиги участников АТО по футболу.

Сумской «Ураган» будет принимать команду «Президентский полк». Игра пройдет на футбольном поле ФЦ «Барса». Начало в 11.00.

После 9 игр сумчане с 12 очками занимает 6-ое место в подгруппе (4 победы, 5 поражений). А соперник, который является обладателем Суперкубка Лиги АТО 2016 года и чемпионом Лиги АТО 2017 года с 22 очками занимает 2-ое место (7 побед, 1 ничья, 1 поражение).