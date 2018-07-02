Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:36153

В Шостке ревнивица получила киркой по голове

Заподозрив любимого в измене, 23-летняя жительница Шостки решила выяснить отношения с «соперницей». Однако последняя оказалась проворнее и ударила свою оппонентку по голове киркой.

Происшествие произошло в Шостке. Там о пациентке с открытой черепно-мозговой травмой полицейским сообщили медики. Потерпевшая рассказала правоохранителям, что заподозрила своего любимого в измене и решила поговорить с «соперницей», которая и ударила ее по голове металлическим предметом.

«Тридцатилетнюю подозреваемого сразу разыскали и доставили в отдел полиции, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Последняя свою вину не отрицала. Однако причину поступка назвала - защита своего имущества, объясняя, что потерпевшая пыталась ночью ворваться в ее жилище».

Сейчас пострадавшую после длительного лечения выписали из больницы. В отношении ее знакомой в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Тяжкие телесные повреждения Шостка
view counter

По тематике

В Шостке микроавтобус врезался в дерево: погибла пассажирка
21.07.2018 14:56

В Шостке микроавтобус врезался в дерево: погибла пассажирка

В результате наезда автомобиля на дерево, погибла 34-летняя пассажирка микроавтобуса....

20.07.2018 16:39

Полисмены Шостки изъяли почти полтысячи растений конопли

Конопля росла на приусадебном участке 55-летнего жителя Шостки....

20.07.2018 15:40

В Шостке отделили военную часть 3022 от КЗ «Звезда»

Как сообщил мэр Шостки Николай Нога, 18 июля правительство Украины приняло соответствующее распоряжение о разграничении собственности между Шосткинским казенным заводом...

20.07.2018 11:51

Ночью пожарные тушили возгорание легковушки

20 июля в 3:16 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре легкового автомобиля Mazda 323 на ул. Мира в...

19.07.2018 12:16

В Шостке будут развивать дзюдо

В Шостке будут развивать один из популярных в мире видов спорта – дзюдо....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:10 18:30 22:45
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
14:30 — 45 грн. 18:35 — 50 грн.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
Кино Космос
12:40 — 40 грн. 16:40 — 45 грн.
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
Кино Космос
10:40 — 40 грн. 20:40 — 50 грн.
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
Кино Космос
10:30 — 40 грн. 18:20 — 50 грн.
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.