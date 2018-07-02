В Шостке ревнивица получила киркой по голове Заподозрив любимого в измене, 23-летняя жительница Шостки решила выяснить отношения с «соперницей». Однако последняя оказалась проворнее и ударила свою оппонентку по голове киркой.

Происшествие произошло в Шостке. Там о пациентке с открытой черепно-мозговой травмой полицейским сообщили медики. Потерпевшая рассказала правоохранителям, что заподозрила своего любимого в измене и решила поговорить с «соперницей», которая и ударила ее по голове металлическим предметом.

«Тридцатилетнюю подозреваемого сразу разыскали и доставили в отдел полиции, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Последняя свою вину не отрицала. Однако причину поступка назвала - защита своего имущества, объясняя, что потерпевшая пыталась ночью ворваться в ее жилище».

Сейчас пострадавшую после длительного лечения выписали из больницы. В отношении ее знакомой в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.