В Шостке ревнивица получила киркой по голове

Происшествие произошло в Шостке. Там о пациентке с открытой черепно-мозговой травмой полицейским сообщили медики. Потерпевшая рассказала правоохранителям, что заподозрила своего любимого в измене и решила поговорить с «соперницей», которая и ударила ее по голове металлическим предметом.
«Тридцатилетнюю подозреваемого сразу разыскали и доставили в отдел полиции, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Последняя свою вину не отрицала. Однако причину поступка назвала - защита своего имущества, объясняя, что потерпевшая пыталась ночью ворваться в ее жилище».
Сейчас пострадавшую после длительного лечения выписали из больницы. В отношении ее знакомой в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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