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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:44135

За выходные полиция раскрыла 11 наркопреступлений

Среди нарушителей - восемь сумчан и жители Сумского, Лебединского районов, которых правоохранители разоблачили в незаконном хранении марихуаны и «психотропов», а также ахтырчанин, который занимался выращиванием снотворного мака.

Во время патрулирования улиц города Сумы, в поле зрения полиции попали сразу семь местных жителей. Мужчины, при появлении полицейских, странно вели себя: меняли направление движения и активно начинали рыскать в карманах. А когда их остановили и проверили, у семи мужчин в возрасте от 18 до 39 лет, правоохранители при поверхностном осмотре вещей обнаружили и изъяли не только свертки с марихуаной, но и психотропные вещества.

Еще трех 46-летних «ценителей» наркотиков обнаружили в Сумах, в с. Верхняя Сыворотка и в Лебединском районе. И если одного сумчанина разыскали по месту жительства и изъяли более 22 граммов марихуаны, другого - остановили на автодороге, а в салоне его автомобиля нашли порошкообразное вещество розового цвета и пластиковую бутылку с наслоением вещества бурого цвета. А жителя Лебедина уличили в хранении марихуаны во время поверхностного осмотра в отделении полиции, куда он попал за нарушение общественного спокойствия.

А вот в Ахтырском районе сотрудники полиции разыскали 52-летнего наркоагрария. Мужчина на своем приусадебном участке выращивал 24 растения мака снотворного, которые, уверял, являются самосадом.

Все изъятое работники полиции направили на экспертное исследование, по результатам чего будут приняты соответствующие решения. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность по соответствующим частям ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта» и по ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Наркотики
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Зомби в Сумах

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