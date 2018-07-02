Мошенники «заработали» 26 тысяч на жителях Сумщины Жертвами злоумышленников стали жительницы Середина-Будского и Конотопского районов, меняя старые деньги на новые и спасая сына от несуществующей уголовной ответственности.

В Конотопский отдел полиции обратилась 89-летняя жительница района. Она рассказала, что после визита незнакомки, потеряла 22 000 гривен. По ее словам, гостя назвалась сотрудницей соцслужбы и сообщила ей, что в стране сейчас проходит денежная реформа, а она помогает пожилым людям менять старые деньги на новые. Затем, узнав об имеющихся сбережениях у старушки, женщина предложила провести обмен. Отсчитав оговоренную сумму, положила в конверт деньги, которые оказались сувенирными.

Пополнила статистику жертв и 47-летняя жительница Середина-Будского района. Женщине на мобильный позвонил мужчина и назвался врачом, который сообщил, что ее сын избил человека. И чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, предложил откупиться. «Ценой» стали последние 4000 гривен, которые потерпевшая по подсказкам афериста перечислила на предложенный счет. После чего связалась с сыном и поняла, что ее обманули.

По двум фактам в полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках чего правоохранители проводят проверки и делают все возможное, чтобы установить личности злоумышленников. Работники полиции продолжают обращаться к жителям области с просьбой быть максимально внимательными при общении с малознакомыми людьми и советуют не делать поспешных шагов, связанных с деньгами. Никогда кем бы кто не назвался, не отдавайте, не перечисляют свои деньги незнакомцам, не пускайте их в свои дома и проверяйте полученную от них информацию. А о подобных мошеннических схемах рассказывайте своим пожилым родителям, близким и родственникам. И если уж получилось так, что вы стали жертвой такого преступления, сразу обращайтесь за помощью в полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.