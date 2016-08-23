Налоговики арестовали технику добытчиков песка на 3,5 млн. гривен Наложен арест на добытые с нарушением действующего законодательства полезные ископаемые и технику для их добычи стоимостью 3,5 млн гривен.

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по уклонению от уплаты рентной платы за пользование недрами при добыче песчаной сырья, в дальнейшем использовалась для производства строительных материалов.

Установлено, что служебные лица одного из предприятий Сум в течение 2012-2018 годов в нарушение требований действующего законодательства не применяли соответствующий коэффициент, предусмотренный Налоговым кодексом Украины за добычу песчано-гравийного сырья.

В результате таких действий фигурантов государственному бюджету был нанесен ущерб в виде недоплаты 5% от суммы реализации добытого песка. Кроме того, занижена уплата рентной платы за пользование недрами в сумме более 1,1 млн гривен.

По результатам проведенного обыска было изъято 5 единиц специальной техники (бульдозеры, экскаваторы и земснаряд), а также 5000 кубических метров намывного строительного песка, добытого с помощью специальной техники, общей стоимостью 3,5 млн гривен.

Судом вынесено постановление о наложении ареста на изъятые ТМЦ.