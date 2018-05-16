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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27161

Тарас Шелестюк ищет менеджера

Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк ищет себе нового менеджера.

Об этом она написал на своей странице в Фейсбуке.

«Дорогие друзья и потенциальные партнеры!

Я хотел бы сообщить всему международному сообществу бокса, что я официально свободен от каких-либо договорных обязательств с моим бывшим менеджером.

Теперь я хотел бы начать сотрудничество с профессионалом, преданным своему делу менеджером, чтобы достичь всех высот бокса, которые я могу и потенциально способен достичь. Моя цель - стать чемпионом мира благодаря сотрудничеству с мудрым, честным и компетентным менеджером.

Обращайтесь ко мне напрямую, и я рассмотрю все предложения», - говорится в сообщении.

Напомним: последний раз непобедимый на профессиональном ринге (16-0-0) боксер выходил на ринг еще в июле прошлого года, с тех пор ни одного боя. Почему так, можно почитать здесь.

Спорт Бокс Тарас Шелестюк
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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