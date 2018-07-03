Под Сумами на огороде нашли мину За минувшие сутки на Сумщине один устаревший боеприпас был обезврежен, еще 3 обнаружены.

23 июля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области уничтожено путем подрыва в безопасном месте 152-мм. артиллерийский снаряд, обнаруженный 22 июля жителем г. Ахтырка на расстоянии 200 м от жилых домов во время прогулки по лесополосе.

Также 23 июля в 7:50 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении в лесу неизвестного предмета, внешне похожего на устаревший боеприпас, в с. Стецьковка Сумского района. О находке сообщили работники местного лесного хозяйства, которые проводили санитарную рубку лесных массивов. Прибыв на место, спасатели идентифицировали находку как 50-мм. минометную мину.

В этот же день в с. Верхняя Сыроватка Сумского района местная жительница во время проведения земельных работ на собственном приусадебном участке на расстоянии 100 метров от жилого дома наткнулась на устаревший боеприпас. Находкой оказалась 50-мм. минометная мина. Еще один взрывоопасный предмет был обнаружен в с. Первомайское Глуховского района на расстоянии 4 км от жилых домов. На него наткнулись работники местного агропредприятия.

На местах обнаружения выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).