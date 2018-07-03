Турок пытался подкупить сумских пограничников рублями

Иностранец решил, что тысяча российских рублей спасут его от уголовной ответственности за подделку документов и их использование.
Случай задокументирован в установленном порядке. Относительно нарушителя в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной денежного вознаграждения должностному лицу».
Всего с начала года в Госпогранслужбе задокументировано более 500 отказов пограничников от взяток, а в отношении правонарушителей оформлено протоколы по статье, предусматривающей уголовную ответственность.
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