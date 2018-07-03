Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20100

Турок пытался подкупить сумских пограничников рублями

Гражданин Турции, который направлялся в Украину через пункт пропуска «Бачевск», пытался «договориться» с пограничниками Сумского отряда.

Иностранец решил, что тысяча российских рублей спасут его от уголовной ответственности за подделку документов и их использование.

Случай задокументирован в установленном порядке. Относительно нарушителя в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной денежного вознаграждения должностному лицу».

Всего с начала года в Госпогранслужбе задокументировано более 500 отказов пограничников от взяток, а в отношении правонарушителей оформлено протоколы по статье, предусматривающей уголовную ответственность.

Право Взятка Пограничники
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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