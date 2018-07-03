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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58131

Полиция задержала шосткинца, подозреваемого в убийстве женщины

Бездыханное тело 50-летней женщины вблизи одной из многоэтажек нашли случайные прохожие.

Специалисты-эксперты выяснили, что она умерла от черепно-мозговой травмы. По подозрению в убийстве полиция задержала знакомого умершего. В ходе проверки правоохранители выяснили, что умершая накануне находилась в гостях у своего приятеля, который живет по этому же адресу.

«Мужчине 43 года, имеет судимость, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - На момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог объяснить обстоятельства гибели женщины. Однако в квартире сотрудники полиции нашли многочисленные следы крови в разных местах, которые свидетельствуют о получении телесных повреждений погибшей именно в этом помещении».

Задержанному мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении него полицейские открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Убийство» и объявили подозрение. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство Шостка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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