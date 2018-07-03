На Сумщині пройде Всеукраїнський навчально-вишкільний семінар з бойового гопаку

На думку начальника відділу промоції та туризму:
- Глухівщина, як територія останньої гетьманської столиці, може стати одним з осередків культивування бойового гопаку, що в свою чергу впливатиме на туристичну привабливість області. Наразі ж розвинену мережу вивчення бойового гопаку мають столиця, західні й Одеська області.
Сергій Шум зазначив, що незалежно від характеру та індивідуальних здібностей, кожен бажаючий може навчитися бойового гопаку та спробувати свої сили в різних напрямках бойового мистецтва. А саме:
Також Сергій Шум додав, що популяризація національних традицій, національного виду бойового мистецтва козаків є нашим обов’язком перед країною.
Основні показові виступи зі Всеукраїнського семінару відбудуться 12 серпня на території ДНЗ «Глухівське вище професійне училище».
Тож Глухівщина гостинно запрошує відвідувачів та поціновувачів патріотичних заходів.