На Сумщині пройде Всеукраїнський навчально-вишкільний семінар з бойового гопаку Нещодавно начальник відділу промоції та туризму Сумської облдержадміністрації Юрій Гладенко зустрівся з організатором семінару «Бойового Гопаку», керівником громадської організації «Джура» Сергієм Шумом з метою співпраці та промоції заходу, який відбудеться з 4 по 16 серпня у м. Глухів.

На думку начальника відділу промоції та туризму:

- Глухівщина, як територія останньої гетьманської столиці, може стати одним з осередків культивування бойового гопаку, що в свою чергу впливатиме на туристичну привабливість області. Наразі ж розвинену мережу вивчення бойового гопаку мають столиця, західні й Одеська області.

Сергій Шум зазначив, що незалежно від характеру та індивідуальних здібностей, кожен бажаючий може навчитися бойового гопаку та спробувати свої сили в різних напрямках бойового мистецтва. А саме:

Оздоровчий . Цей напрямок дуже добре підходить для спокійних і миролюбних людей або для тих, хто має вади здоров'я, бажає прийти до гармонії духу і тіла.

. Цей напрямок дуже добре підходить для спокійних і миролюбних людей або для тих, хто має вади здоров'я, бажає прийти до гармонії духу і тіла. Фольклорно-мистецький . Має орієнтацію на людей, які люблять творчість, хочуть брати активну участь у презентаціях, фестивалях, інших показових виступах.

. Має орієнтацію на людей, які люблять творчість, хочуть брати активну участь у презентаціях, фестивалях, інших показових виступах. Спортивний. Будучи напрямком наполегливих і активних людей, прагне утвердити і відродити на різних змаганнях козацьку завзятість, затвердити славу українського лицарства.

Також Сергій Шум додав, що популяризація національних традицій, національного виду бойового мистецтва козаків є нашим обов’язком перед країною.

Основні показові виступи зі Всеукраїнського семінару відбудуться 12 серпня на території ДНЗ «Глухівське вище професійне училище».

Тож Глухівщина гостинно запрошує відвідувачів та поціновувачів патріотичних заходів.