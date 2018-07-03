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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:5366

На Сумщині пройде Всеукраїнський навчально-вишкільний семінар з бойового гопаку

Нещодавно начальник відділу промоції та туризму Сумської облдержадміністрації Юрій Гладенко зустрівся з організатором семінару «Бойового Гопаку», керівником громадської організації «Джура» Сергієм Шумом з метою співпраці та промоції заходу, який відбудеться з 4 по 16 серпня у м. Глухів.

На думку начальника відділу промоції та туризму:
- Глухівщина, як територія останньої гетьманської столиці, може стати одним з осередків культивування бойового гопаку, що в свою чергу впливатиме на туристичну привабливість області. Наразі ж розвинену мережу вивчення бойового гопаку мають столиця, західні й Одеська області.
Сергій Шум зазначив, що незалежно від характеру та індивідуальних здібностей, кожен бажаючий може навчитися бойового гопаку та спробувати свої сили в різних напрямках бойового мистецтва. А саме:

  • Оздоровчий. Цей напрямок дуже добре підходить для спокійних і миролюбних людей або для тих, хто має вади здоров'я, бажає прийти до гармонії духу і тіла.
  • Фольклорно-мистецький. Має орієнтацію на людей, які люблять творчість, хочуть брати активну участь у презентаціях, фестивалях, інших показових виступах.
  • Спортивний. Будучи напрямком наполегливих і активних людей, прагне утвердити і відродити на різних змаганнях козацьку завзятість, затвердити славу українського лицарства.

Також Сергій Шум додав, що популяризація національних традицій, національного виду бойового мистецтва козаків є нашим обов’язком перед країною.
Основні показові виступи зі Всеукраїнського семінару відбудуться 12 серпня на території ДНЗ «Глухівське вище професійне училище».
Тож Глухівщина гостинно запрошує відвідувачів та поціновувачів патріотичних заходів.

Спорт Боевой гопак
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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