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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:17121

Сумчане голосуют за создание человеческих условий в горбольнице № 4

За 7 дней сумчане собрали больше половины необходимых подписей под соответствующей петицией.

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Создать человеческие условия 4-й городской больнице».

«Ежедневно медики 4-й городской больницы (в частности, неврологического отделения) спасают жизни десятков людей. Несмотря на это, условия их работы и условия пребывания пациентов - совершенно неудовлетворительные. Отсутствие надлежащей вентиляции, современной медицинской мебели, ужасное состояние пола и стен как в коридорах, так и в палатах, серьезные проблемы с условиями элементарной гигиены - все это превращает лечение в заведении тяжелое испытание.

В связи с этим предлагаем безотлагательно, в текущем, 2018 году, провести проектные работы, выделение необходимых средств из бюджета г. Сумы и полноценный ремонт и модернизацию данного медицинского учреждения», - пишет автор петиции Кисель Андрей Юрьевич.

Дата начала сбора подписей: 17 июля 2018 года. До конца сбора подписей осталось 38 дней. По состоянию на 24 июля петицию подписали 130 человек из 250 необходимых.

Общество Больница № 4 Петиция
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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