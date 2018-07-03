Сумчане голосуют за создание человеческих условий в горбольнице № 4

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Создать человеческие условия 4-й городской больнице».
«Ежедневно медики 4-й городской больницы (в частности, неврологического отделения) спасают жизни десятков людей. Несмотря на это, условия их работы и условия пребывания пациентов - совершенно неудовлетворительные. Отсутствие надлежащей вентиляции, современной медицинской мебели, ужасное состояние пола и стен как в коридорах, так и в палатах, серьезные проблемы с условиями элементарной гигиены - все это превращает лечение в заведении тяжелое испытание.
В связи с этим предлагаем безотлагательно, в текущем, 2018 году, провести проектные работы, выделение необходимых средств из бюджета г. Сумы и полноценный ремонт и модернизацию данного медицинского учреждения», - пишет автор петиции Кисель Андрей Юрьевич.
Дата начала сбора подписей: 17 июля 2018 года. До конца сбора подписей осталось 38 дней. По состоянию на 24 июля петицию подписали 130 человек из 250 необходимых.
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Запретить курение и распитие алкогольных напитков на детских площадках»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Электронный билет (e-ticket) в общественном транспорте г. Сумы»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Разобраться в поведении перевозчиков, которые курсируют по ул. Прокофьева в вечернее время»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запретить игорный бизнес в городе Сумы»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Закупить нормальные (без побочных реакций) вакцины для детей»....