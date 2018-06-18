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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:3046

В сумских больницах продолжаются ремонты

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе ремонтных работах в лечебно-профилактических учреждениях города.

В городской клинической больницы № 1 продолжали ремонт лестницы стационарного корпуса, операционного блока, ортопедо-травматологического отделения № 2, заменяли окна в стационарном корпусе, начали ремонт пульмонологического и гинекологического отделений.

В городской клинической больницы № 4 капитально ремонтировали пищеблок, начали капитальный ремонт овощехранилища.

В городской клинической больнице № 5 ремонтировали отделение микрохирургии глаза, отделения реанимации.

В городской детской клинической больницы Святой Зинаиды занимались ремонтом приемного отделения для инфекционных больных по ул. Троицкой, отоларингологического отделения, ремонтом кровли стационара (корпус А), ремонтом фасада детской поликлиники № 2 по ул. Ивана Сирко, заменой дверных и оконных блоков в детской поликлинике № 1 по ул. Труда, начали подрядные работы по капитальному ремонту актового зала детской больницы по ул. Троицкой, работы по капитальному ремонту фасадов здания детской больницы (корпус А2) и работы по ремонту фасадов (замена оконных блоков) здания детской больницы (корпус А).

В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии доделывали ремонт холла на первом этаже и кабинета женской консультации, заменили оконные блоки в женской консультации.

Тем временем сумчане просят городские власти модернизировать больницу № 4, в которой созданы нечеловеческие условия пребывания так пациентов, так и медиков.

Общество Ремонт больниц
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