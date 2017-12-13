В Сумах нашли специалистов, который займутся Альтанкой Однако когда это произойдет неизвестно из-за необходимости соблюдать тендерные процедуры.

Напомним: в начале июля торги на проведение реконструкции символа Сум - Альтанки - не состоялись из-за недостаточного количества участников, пишет Ваш шанс.

В чем проблема рассказал директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- Дело в том, что реставрационные работы могут проводить только люди или предприятия, которые имеют специальную лицензию. В Сумах таких желающих пока не нашлось. Но мы провели работу и нашли сумчан, которые могли бы заняться памятником архитектуры. Правда, пока они говорят, что заняты другими проектами, - объясняет чиновник.

- Однако если есть только одно предприятие, тендер ведь все равно не состоится?

- Да, нужно как минимум два участника. Если же участвует только одно предприятие, открытые торги необходимо объявить минимум два раза, после этого мы имеем право воспользоваться переговорной процедурой.

Напомним, что в соответствии с техническим заданием предприятию, с которым будет заключен договор, предстоит выполнить демонтажные работы, воссоздать и заменить утраченные элементы, фасад, отремонтировать крышу, пол, фундамент, балки, стены Альтанки. Также планируется обновить освещение, обустроить дренажную канализацию, облагородить и озеленить прилегающую территорию. Ориентировочная стоимость реконструкции Альтанки на последних торгах оценивалась в 3,633 млн. грн.