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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5086

В Ромнах подожгли магазин

От рук неизвестных поджигателей едва не сгорел магазин в Ромнах.

Как сообщил инспектор ГПСЧ-14 Игорь Клепач, пламя охватило один из магазинов в микрорайоне Засулье около трех утра. Час пожарные спасали магазин с продуктами, огонь едва не перенесся на другие смежные помещения двухэтажного здания. Специалисты утверждают, что причиной пожара стал поджог неустановленным лицом, пишет Новий погляд Роменщини.

В результате возгорания повреждена облицовка стены площадью до 5 квадратных метров и закопчены стены площадью около 400 квадратных метров.

Сейчас убытки и сумма спасенного имущества устанавливаются. 

Право Поджог Пожар Ромны
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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