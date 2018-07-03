В Ромнах подожгли магазин

Как сообщил инспектор ГПСЧ-14 Игорь Клепач, пламя охватило один из магазинов в микрорайоне Засулье около трех утра. Час пожарные спасали магазин с продуктами, огонь едва не перенесся на другие смежные помещения двухэтажного здания. Специалисты утверждают, что причиной пожара стал поджог неустановленным лицом, пишет Новий погляд Роменщини.
В результате возгорания повреждена облицовка стены площадью до 5 квадратных метров и закопчены стены площадью около 400 квадратных метров.
Сейчас убытки и сумма спасенного имущества устанавливаются.
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