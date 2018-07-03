Сумы и дальше будут утопать в политической рекламе Получила отрицательный ответ онлайн-петиция «Запретить политическую рекламу на билбордах и лайтбоксах».

«По всему городу Сумы постоянно висят билборды и лайтбоксы с политической рекламой. Постоянные лозунги к улучшению жизни, которого не происходит. Политики, которые своими лицами на билбордах мерцают по всему городу. Фальшивые поздравления с праздниками от политиков и политических партий.

Требуем стать одним из первых городов Украины, в котором провести запрет политической рекламы на больших билбордах, лайтбоксах и больших баннерах.

Пусть останутся только предвыборные дебаты, листовки и палатки. Для политической рекламы есть журналы, газеты, ТВ и Интернет, есть, прежде всего, прямые встречи с общественностью и избирателями. Не нужно политическими лицами и лозунгами загрязнять виды нашего города. Требуем ограничить количество политической рекламы.

Вся эта сплошная политическая реклама всем надоела. Она вызывает только антиреакцию. Сделаем наш город более красивым без политических лиц и символики на билбордах», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

В ответе на электронную петицию, который подготовило управление архитектуры и градостроительства Сумского городского совета, перечислено множество нормативных документов, а в сухом остатке: «Учитывая вышеизложенное, сообщаем о невозможности запретить или ограничить политическую рекламу на билбордах и ситилайтах».